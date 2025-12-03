В Воронежской области заявили, что не обращались к Лукашенко за топливом

Граждан призвали доверять только официальным источникам информации

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба правительства Воронежской области назвала фейковым видео с губернатором Александром Гусевым, на котором он якобы просит помощи с поставками топлива в регион у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Для создания фейка использовано видео поздравления Гусевым с Днем образования Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщили там.

"Фейк: Александр Гусев обратился к президенту Республики Беларусь с просьбой выделить Воронежской области дополнительные объемы топлива. Об этом сообщается в видеообращении, которое рассылается в "предложки" воронежских пабликов. Правда: Александр Гусев не обращался к Александру Лукашенко, а видео является фальшивкой. Для создания дипфейка была взята видеозапись выступления губернатора, в котором он поздравлял с Днем образования Федеральной службы войск национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Тех, кто столкнется с фейком, призвали обратить внимание на нелогичность заявления - белорусский президент не принимает решения о выделении топлива российскому региону. Также в пресс-службе призвали доверять только официальным источникам информации и напомнили, что все заявления Гусева публикуются в его Telegram-канале.