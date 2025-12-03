ГП подала иск об обращении в доход РФ активов экс-председателя ВС Адыгеи Трахова

В качестве ответчиков выступают свыше 40 человек и два юрлица

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ подала второй иск об обращении в доход государства активов экс-председателя ВС Адыгеи Аслана Трахова и членов его семьи, всего в качестве ответчиков выступают свыше 40 человек и два юрлица, следует из картотеки Октябрьского районного суда Краснодара.

В сентябре Волжский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его сыну Рустему, экс-председателю Прикубанского районного суда Краснодара об обращении в доход РФ имущества, полученного коррупционным путем.

"Споры, связанные с имущественными правами. Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Ответчик - Трахов Аслан Исмаилович", - следует из картотеки, где не приводятся материалы по делу.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Генпрокуратура РФ требует конфисковать в пользу государства сотни коррупционных объектов недвижимости у Трахова. По данным издания, сам Трахов не соблюдал ограничения и запреты, предписанные в связи с занимаемой им должностью, оформляя дорогостоящую недвижимость на близких родственников. В 2019 году Трахов вышел на пенсию, "владельцы" активов начали возвращать их экс-судье. Уменьшив налоговую нагрузку, Трахов обеспечил снижение кадастровой стоимости недвижимости через судебные механизмы. Генпрокуратура подсчитала, что эта схема позволила экс-судье уменьшить кадастровую стоимость активов, площадь которых составила порядка 35 тыс. кв. м и свыше 11 га. Суммарно недвижимость оценивается в 1,3 млрд рублей.

Генпрокуратура посчитала, что за более чем 20 лет пребывания на посту председателя Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов приобрел и оформил на близких родственников и доверенных недвижимость на сумму свыше 2,5 млрд рублей.