В Нарьян-Маре проведут благотворительную ярмарку в поддержку участников СВО

Она пройдет во Дворце культуры "Арктика" 6 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Благотворительная ярмарка, направленная на помощь бойцам СВО - уроженцам Ненецкого автономного округа, пройдет в Нарьян-Маре. Там организуют сбор гуманитарной помощи и различные мастер-классы, сообщается в Telegram-канале администрации НАО.

"В субботу, 6 декабря, во Дворце культуры "Арктика" состоится масштабная благотворительная ярмарка, направленная на оказание всесторонней помощи бойцам - уроженцам Ненецкого автономного округа, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.

На ярмарке-выставке представят изделия местных мастеров и предпринимателей. Часть выручки направят на закупку снаряжения, техники и предметов первой необходимости для бойцов. Также запланированы патриотические квесты и встречи с волонтерами. В пункт сбора гуманитарной помощи жители округа могут принести средства гигиены, теплые вещи, продукты длительного хранения и медикаменты.