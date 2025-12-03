В Псковской области перенесли сроки завершения строительства экотехнопарка

Срок реализации проекта по соглашению с Минприроды РФ был определен на 31 декабря 2025 года

ПСКОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области перенесли на конец лета 2026 года сроки ввода в эксплуатацию первого в регионе экотехнопарка, который будет заниматься сортировкой мусора, его переработкой и утилизацией, сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире регионального эфира телеканала "Россия-24".

Летом этого года глава региона сообщал, что срок реализации проекта по соглашению с Минприроды РФ был определен на 31 декабря 2025 года.

"Пришлось вносить изменения в проектную документацию. Связано это было с тем, что оборудование, которое планировали закупить изначально, его сейчас не купить. Мы перешли на полностью отечественное оборудование. Все проблемные моменты сняли. Договорились об увеличении количества рабочих, о серьезном возобновлении работ по нескольким направлениям. <...> Рассчитываем, что до конца лета мы его введем в эксплуатацию", - сказал Ведерников.

Площадь городской свалки в Пскове составляет более 180 тыс. кв. м. Этот полигон бытовых отходов выработал свой ресурс и был закрыт 1 января 2018 года после 70 лет эксплуатации. В связи с этим мусор вывозится на межмуниципальные полигоны, расположенные в районах области. Они представляют собой обычные свалки, а большинство из них уже выработали свой ресурс. Изначально планировалось, что комплекс по обращению с отходами за 4,3 млрд рублей построят и запустят в декабре 2024 года. Ожидается, что на базе экотехнопарка будут сортироваться 250 тыс. тонн ТКО, еще 95 тыс. тонн отходов - утилизироваться.