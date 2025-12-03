В Петербурге наградили победителей всероссийского конкурса "Наставничество"

В 2025 году в конкурсе приняли участие более 5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Награждение победителей всероссийского конкурса "Наставничество" состоялось в Петербурге на площадке финала чемпионата "Профессионалы". Обладателями призов стали 50 организаций в основной категории, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Светлана Литвиненко.

"В этом году в конкурсе приняли участие более 5 тыс. человек, и это показывает, насколько тема наставничества интересна и близка в нашей стране. Наш конкурс проводился по направлениям "Государственная служба", "Социальная политика", "Бизнес" и "Образование", и сегодня у нас 50 победителей, практики которых стали лучшими и будут размещены на платформе "Наставник.рф", - сказала она.

В номинации "Наставничество в сфере образования, воспитания и молодежной политики" получили награды 16 учреждений, среди которых Бутурлиновский механико-технологический колледж, Институт развития образования Липецкой области, Физико-технический колледж Московской области. В номинации "Наставничество на производстве" отметили 12 лучших работ, награды получили ПАО "Ростелеком", кондитерская фабрика "Победа", ООО "Газпром трансгаз Ухта" и другие.

В номинации "Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности" также отметили 12 практик. В категории "Наставничество на службе" отмечено 10 учреждений.

"Мы фиксируем растущий интерес к наставничеству: с каждым годом увеличивается число заявок, расширяется география и спектр направлений. Представленные практики уже сегодня формируют новые стандарты профессионального роста. Уверена, что победители станут маяками для наставников по всей стране", - прокомментировала проректор Института развития профессионального образования Светлана Наумова.