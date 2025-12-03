Ульяновский губернатор поручил объявить 2026 год в регионе Годом авиастроителя

На техническое перевооружение завода "Авиастар" потребуется 48 млрд рублей, сообщил Алексей Русских

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Ульяновские власти объявят 2026 год в регионе Годом авиастроителя. Такое поручение дал губернатор Алексей Русских по итогам прямой линии с жителями региона.

"Поручил объявить 2026 год Годом авиастроителя в Ульяновской области. В центре внимания - развитие нашего авиагиганта (филиал ПАО "Ил" - "Авиастар", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех" - прим. ТАСС) и комфортной инфраструктуры для ульяновцев", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Русских добавил, что в следующем году авиастроительный комплекс региона отметит 50-летие. "Президент вчера подписал указ о праздновании этой знаковой даты", - уточнил он.

Губернатор в ходе прямой линии сообщил, что на техническое перевооружение завода "Авиастар" потребуется 48 млрд рублей. "И хочу сказать, что уже в этом году деньги начинают поступать", - сказал он.

Глава региона отметил, что средства будут в первую очередь направлены на замену станочного оборудования. "Мы будем менять станочное оборудование, потому что сейчас сдерживает программу выпуска самолетов Ил-76 именно нехватка качественного станочного оборудования, которое бы работало не три-четыре часа в смену, а потом наладки шли, а чтобы оно работало все 24 часа в смену", - пояснил губернатор.

Завод "Авиастар" специализируется, в частности, на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А и сервисном обслуживании Ан-124 "Руслан".