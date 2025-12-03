Кириенко счел, что туризм в Абхазии должен быть круглогодичным

В республику стоит ехать "не только летом и не только на пляж", подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента России

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко считает, что туризм в Абхазии не должен развиваться только четыре месяца в году, нужно сделать так, чтобы он был круглогодичным. Об этом он сказал в интервью Государственному телевидению Абхазии и телеканалу "Абаза-ТВ".

"Сегодня в Абхазии в основном только пляжный отдых и вся республика живет тем, что за четыре месяца должна заработать так, чтобы потом хватило на восемь месяцев, продержаться до следующего года. Туризм в Абхазии не должен быть только на прибрежной полосе и надо сделать так, чтобы он был круглогодичным, нужно сделать так, чтобы он был по всей территории Абхазии, и это огромная работа", - сказал Кириенко.

Ссылаясь на данные Министерства туризма республики, он сообщил, что в 2024 году Абхазию посетило примерно 1 млн 380 тыс. туристов, в 2025 году, по данным на 1 декабря, - 1 млн 640 тыс. человек. Кириенко отметил, что в советские годы в Абхазию на отдых в год приезжало минимум 3 млн туристов, максимум - 4,9 млн. человек. Поэтому, по его словам, у республики еще есть колоссальный запас.

"Не нужны гигантские отели, мне кажется, проблема не в том, как защититься от толпы туристов, которые сюда приедут, проблема в том, как сделать так, чтобы они хотели приехать", - сказал он. Кириенко отметил, что во времена его детства, когда Абхазия была не просто всесоюзным, а элитным всесоюзным курортом, в Абхазию приезжали писатели, художники, музыканты, и ценился он именно тем, что эвкалиптовая роща выходит к пляжу и моря такого больше нигде нет.

Кроме того, по мнению Кириенко, сейчас отдых в Абхазии сконцентрирован только в западной части республики, в то же время восточная Абхазия "ничем не уступает западной, и 100% может конкурировать". Кроме того, в Абхазии, по его словам, есть удивительные горы.

"Поэтому для того, чтобы количество туристов вышло на уровень, когда руководству Абхазии нужно будет задумываться, не пора ли их ограничивать, огромное количество работы еще предстоит", - сказал Кириенко.

Проекты

Первый заместитель руководителя администрации президента России выразил удовлетворение тем, что появляется множество интересных проектов по развитию восточной Абхазии и назвал один из них - "Туристическая Абхазия", который был презентован 30 ноября в селе Мыку.

"Меня невероятно порадовало то, что не просто каждый свой проект принес, а они из него сложили 35-километровый маршрут, на котором есть все - и кафешки, и пещеры, и возможности проехать на велосипедах и квадроциклах, есть возможности ходить пешком, зайти на буйволиную ферму, сходить в баню. Надо было видеть их лица и глаза, когда они об этом рассказывали. Именно поэтому мы осознанно вместе с руководством Абхазии направили средства российской поддержки на старт таких проектов. Они дают повод для того, чтобы люди приезжали сюда", - сказал Кириенко.

Кириенко сообщил, что сухумский аэропорт готов, новый терминал готов, он будет принимать круглогодично, но у людей должно быть понимание, что в Абхазию стоит ехать не только летом и не только на пляж.

"Я считаю, что для Абхазии сейчас есть уникальное окно возможностей и очень обидно его упустить", - отметил он.