Ставшие многодетными молодые ульяновские семьи получат 300 тыс. рублей

Каждая семья сможет самостоятельно решить, куда направить полученные средств, сообщил губернатор региона Алексей Русских

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Ульяновские власти будут выплачивать единовременные выплаты в размере 300 тыс. рублей молодым семьям, ставшим многодетными с 2025 года. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Русских по итогам прямой линии с жителями региона.

"Поручил ввести новую меру поддержки для молодых семей. Родители, которые стали многодетными в возрасте до 35 лет, смогут единовременно получить 300 тыс. рублей", - написал Русских в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что каждая семья сможет самостоятельно решить, куда направить полученные средства. "Мера будет действовать для семей, которые стали многодетными с 1 января 2025 года", - уточнил глава региона.