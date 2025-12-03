ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Ставшие многодетными молодые ульяновские семьи получат 300 тыс. рублей

Каждая семья сможет самостоятельно решить, куда направить полученные средств, сообщил губернатор региона Алексей Русских
Редакция сайта ТАСС
19:21
© Антон Новодережкин/ ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Ульяновские власти будут выплачивать единовременные выплаты в размере 300 тыс. рублей молодым семьям, ставшим многодетными с 2025 года. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Русских по итогам прямой линии с жителями региона.

"Поручил ввести новую меру поддержки для молодых семей. Родители, которые стали многодетными в возрасте до 35 лет, смогут единовременно получить 300 тыс. рублей", - написал Русских в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что каждая семья сможет самостоятельно решить, куда направить полученные средства. "Мера будет действовать для семей, которые стали многодетными с 1 января 2025 года", - уточнил глава региона. 

РоссияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область