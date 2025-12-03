Эксперт Макеева: СПО способно предложить ветеранам СВО путь к новой профессии

Система СПО находится на пике своего развития и уже доказала, что способна быстро и адресно отвечать на запросы экономики и общества, сообщила руководитель национального центра "Абилимпикс" ИРПО

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Техникумы и колледжи способны предложить ветеранам СВО путь к новой востребованной профессии, рассказала ТАСС руководитель национального центра "Абилимпикс" института развития профессионального образования (ИРПО) Дина Макеева.

"Система СПО сегодня находится на пике своего развития и уже доказала, что способна быстро и адресно отвечать на запросы экономики и общества. За счет современных мастерских, практико-ориентированных программ и тесного взаимодействия с работодателями колледжи и техникумы могут предложить ветеранам СВО оптимальный путь к новой востребованной профессии, а чемпионат СВО, который мы впервые провели в этом году, поможет ветеранам с выбором профессии и адаптацией", - рассказала она.

ИРПО - федеральный оператор проектов в сфере среднего профессионального образования в РФ, и занимается в том числе профессиональной реабилитацией ветеранов СВО. Один из проектов ИРПО - чемпионат среди участников СВО "Абилимпикс".

Ранее 3 декабря депутаты Госдумы приняли закон о втором бесплатном среднем профессиональном образовании (СПО) для участников специальной военной операции. Право на повторное бесплатное образование предоставляется участникам спецоперации, включая военнослужащих и мобилизованных, бойцов Росгвардии, добровольцев, а также сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в ходе СВО или выполняли задачи на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных регионах России.

"Поддержка защитников Отечества, помощь в их профессиональной реабилитации - это наша общая важнейшая миссия. Новый закон открывает участникам СВО возможность реализовать свой потенциал, освоить актуальную и хорошо оплачиваемую специальность, найти достойное место в мирной жизни", - резюмировала Макеева.