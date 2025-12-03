В Москве активисты МГЕР провели акцию ко Дню Неизвестного Солдата

На Поклонной горе более 1 тыс. участников выложили лампадами фразу "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. активистов "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" выложили лампадами фразу "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" на Поклонной горе. Как рассказали ТАСС в МГЕР, акция приурочена ко Дню Неизвестного Солдата.

В ходе памятного мероприятия, активисты возложили цветы к этой фразе и к Вечному огню. Акция завершилась минутой молчания. "В День Неизвестного Солдата в Парке Победы более 1 000 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" выложили из лампад фразу "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен", - сообщили в МГЕР.

Как заявил председатель МГЕР Антон Демидов, День Неизвестного Солдата один из самых важных и памятных в РФ. "Мы обязаны Победой и миром именно этим безымянным Героям - и в годы Великой Отечественной войны, и сейчас, на специальной военной операции. Помнить их подвиг и не посрамить их память - наш святой долг", - сказал Демидов.

День Неизвестного Солдата в России отмечается ежегодно 3 декабря. Свое начало дата берет в 2014 году. Именно тогда указом президента РФ была учреждена дата, посвященная подвигу Неизвестного Солдата. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Инициатива по учреждению памятной даты, посвященной подвигу Неизвестного Солдата, принадлежит участникам поисковых организаций и отрядов.