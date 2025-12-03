В Северной Осетии участникам СВО выделят землю для строительства домов

Первый этап строительства жилья планируют реализовать в районе селения Ногир

Редакция сайта ТАСС

© Александра Чумичева/ ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработали программу по выделению земли для строительства домов участникам спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло по итогам ежегодной прямой линии с жителями республики.

"Еще одна значимая республиканская инициатива - разработана программа выделения земельных участков под ИЖС. Начнем с участников специальной военной операции: первый этап строительства жилья планируется в районе селения Ногир, в дальнейшем подключим и другие районы Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает строительство индивидуальных домов площадью от 75 до 95 кв. м. Фиксированная стоимость дома под ключ с благоустройством земельного участка - 6,5 млн рублей. Для участников специальной военной операции особые условия: первый взнос - около 2 млн рублей - из республиканского бюджета, остальная стоимость оформляется в сельскую ипотеку со льготной ставкой в 3% на 25 лет с правом досрочного погашения.