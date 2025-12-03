В Молдавии у сельских жителей изъяли части, предположительно, БПЛА "Гербера"

В доме одного из них полиция нашла двигатель и другие составные части дрона

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция Молдавии изъяла у жителей села Пепень Сынжерейского района Молдавии части беспилотника, похожего на дрон "Гербера", который, по их словам, был найден в окрестностях населенного пункта. Об этом сообщается на странице генерального комиссариата полиции в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

О находке правоохранителей уведомил мэр села Олег Черней, заметивший перевозку пустого фюзеляжа летательного аппарата по селу на мотоблоке. В доме одного из местных жителей полиция обнаружила двигатель и другие составные части дрона.

Ранее на территории Молдавии уже находили одномоторные летательные аппараты, а также ракеты систем ПВО. По этому поводу МИД республики заявлял протест послу РФ Олегу Озерову. Дипломат называл обвинения бездоказательными, так как принадлежность этих БПЛА не установлена. Он также подчеркнул, что во всех предыдущих случаях, когда Кишинев обвинял РФ в связи с обнаружением БПЛА, выяснялось, что речь идет об обломках ракет украинских средств ПВО.