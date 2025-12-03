В Дакаре произошли столкновения полиции и студентов

Учащиеся добивались встречи с руководством университета имени Шейха Анты Диопа, требуя немедленного погашения задолженности по стипендиям, сообщает портал Dakar Actu

ПРЕТОРИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения полиции со студентами произошли на территории крупнейшего университета Сенегала, расположенного в центре столицы страны Дакара. Об этом сообщил новостной портал Dakar Actu.

Полиция применила спецсредства для разгона толпы студентов университета имени Шейха Анты Диопа, которые добивались встречи с руководством вуза, требуя немедленного погашения задолженности по стипендиям. Учащиеся забрасывали силовиков камнями. Полицейские установили блок-пост у главного входа на территорию университета.

Представители студентов передают о 16 пострадавших, 6 из которых получили серьезные травмы.

Протесты в университете продолжаются с начала учебного года. Накануне руководство вуза обратилось к властям с просьбой прислать полицию для наведения порядка. Численность студентов университета достигает 100 тыс.

Государственный бюджет Сенегала сталкивается с нехваткой средств, которая возникла из-за сокрытия предыдущими властями страны подлинного размера государственного долга. Следствием этого стало ужесточение позиции Международного валютного фонда (МВФ) по условиям предоставления стране новой кредитной линии в размере $1,8 млрд. Дополнительные сложности в ситуацию вносят расхождения между президентом Сенегала Бассиру Диомай Файем и премьер-министром Усманом Сонко о желательности займа у МВФ. По мнению премьера, Сенегал способен найти внутренние резервы и не привлекать кредиты от МВФ.