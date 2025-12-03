Кабмин обсудит поддержку отечественных мультфильмов и подготовку ЖКХ к зиме

Правительство также рассмотрит документ, который упростит получение разрешений для движения туристических автобусов по выделенным полосам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство России проведет 4 декабря очередное заседание. В частности, будет обсуждаться подготовка жилищно-коммунального хозяйства и электросетевого комплекса к зимнему периоду.

Тема ЖКХ будет рассматриваться и в разрезе отдельных регионов. В повестке - выделение средств на реализацию в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии "региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства".

Есть и несколько других региональных вопросов. Якутия, как ожидается, получит субсидию на развитие и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения. В целом Дальнему Востоку выделят средства на социальное развитие центров экономического роста. Программа реализуется с 2018 года, основная ее цель - сделать города и поселения макрорегиона современными и привлекательными.

Донбассу и Новороссии пофинансируют выплату пенсий.

Анимация и культурное наследие

Некоторые вопросы, вынесенные на заседание, касаются культурной сферы. В списке к рассмотрению - поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". "Законопроект направлен на создание условий для увеличения объема государственной поддержки производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества", - говорится в сопроводительных материалах кабмина.

Будет также рассматриваться документ, который упростит получение разрешений для движения туристических автобусов по выделенным полосам.

Еще один подготовленный законопроект предусматривает "дополнительный механизм для вовлечения в хозяйственный оборот находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия, имеющих федеральную принадлежность". В нем же фиксируются обязательства приобретателей провести работы для сохранения таких объектов.