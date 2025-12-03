В ГД предложили направлять половину дохода от рекламы в подъездах на капремонт

Если жильцы не приняли специального решения, эти средства зачастую зачисляются на счета управляющей компании и расходуются без должного контроля, отметили депутаты от фракции "Новые люди"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением направлять 50% дохода от размещения рекламы в подъездах и на фасадах домов на спецсчет капремонта дома. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас доходы от передачи в пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме могут направляться на формирование фонда капитального ремонта или его части только по решению собственников. При этом, по словам парламентариев, если жильцы не провели общее собрание собственников и не приняли специального решения, то эти средства зачастую зачисляются на счета управляющей компании и расходуются без должного контроля со стороны жильцов.

"Предлагаем закрепить в Жилищном кодексе Российской Федерации норму, согласно которой не менее 50% доходов от использования общего имущества многоквартирного дома должны перечисляться на специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации", - говорится в письме.

По мнению авторов запроса, такой механизм обеспечит дополнительный источник финансирования капитального ремонта без повышения соответствующих ежемесячных взносов для граждан, сделает процесс использования общего имущества более прозрачным и снизит риски нецелового использования средств управляющими компаниями.