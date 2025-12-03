Миронов внес в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии

Предполагается, что размер доплаты будет соответствовать размеру страховой пенсии по старости, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии к концу года. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях", установив ежегодную доплату к пенсии по старости. Предполагается, что размер такой доплаты будет соответствовать размеру страховой пенсии по старости гражданина, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума. Как отмечается в пояснительной записке, в 2025 году такая доплата могла бы составить около 22 875 рублей.

"Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста", - сказал Миронов ТАСС. По его словам, за счет такой выплаты у пенсионеров появятся дополнительные средства на празднование Нового года и покупку подарков близким.