Россия и страны ОИС договорились возобновить медиафорум исламских стран

Решение приняли в рамках рабочей встречи российской делегации и Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Проведение медиафорума журналистов и блогеров исламских стран будет возобновлено. Такое решение было принято в рамках рабочей встречи российской делегации и Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщили ТАСС в Группе стратегического видения "Россия - Исламский мир".

Круглый стол прошел в Джидде. Визит был организован Группой стратегического видения "Россия - Исламский мир".

"Участники обсудили результаты совместной работы Союза информационных агентств ОИС, российских СМИ и Группы стратегического видения в развитии медиасферы. Одним из ключевых решений стало возобновление проведения медиафорума журналистов и блогеров исламских стран", - говорится в сообщении.

Кроме того, на круглом столе стороны подвели итоги информационного сотрудничества между Россией и странами исламского мира.

Медиафорум журналистов и блогеров исламских стран проводится с 2015 года при содействии Группы стратегического видения. В 2021 году мероприятие вошло в программу Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". В 2023 году проведение медиафорума поддержал Союз информационных агентств ОИС.