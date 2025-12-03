Заммэра Ликсутов: автомобилисты Москвы стали на 20% реже проезжать за стоп-линию

Комплексы фотовидеофиксации выявили более 119 тыс. нарушений

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Камеры фотовидеофиксации в Москве с начала года зафиксировали на 20% меньше проездов за стоп-линию по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"За 10 месяцев 2025 года проездов за стоп-линию на красный свет стало меньше почти на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Комплексы фотовидеофиксации выявили более 119 тыс. нарушений требования знака "Стоп" или разметки "Стоп-линия", - сказал он.

По словам Ликсутова, аварийность в местах установки камер снижается до 30%. "При улучшении ситуации на участке их перемещают в те места, где нужен контроль. Ежегодно так переустанавливают до 20% камер", - пояснил заммэра.

Штраф за выезд за знак "Стоп" или разметку "Стоп-линия" составляет от 750 до 800 рублей.