Депутат Терентьев: инвалидность по ампутации военным устанавливается бессрочно

Зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов отметил, что в остальных случаях процедура переосвидетельствования инвалидности необходима

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Инвалидность из-за ампутаций в результате травмы, полученной в ходе боевых действий во время военной службы, устанавливается бессрочно. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, Михаил Терентьев ("Единая Россия").

"Есть особенность при установлении инвалидности, если ампутация произошла вследствие военной травмы. Там сразу устанавливается группа бессрочно, потому что мы понимаем, что ампутация связана с другими сочетанными травмами из-за военных действий. Поэтому здесь инвалидность устанавливается бессрочно", - сказал депутат.

Он отметил, что в остальных случаях процедура переосвидетельствования инвалидности необходима, поскольку благодаря реабилитации и абилитации гражданину может вернуться часть утраченных функций. "Бывает ампутация ноги, когда человеку нужно какое-то время пользоваться коляской. Когда человек пользуется коляской, ему устанавливают более серьезную группу инвалидности - вторую. Но когда он уже может после протезирования спокойно перемещаться на протезе и коляска ему не нужна, тогда ему при очередном освидетельствовании устанавливают инвалидность третьей группы", - сообщил парламентарий.

Согласно закону, военным, получившим ампутацию верхней или нижней конечности в ходе боевых действий, при первичном признании устанавливают бессрочную группу инвалидности.