В Вашингтоне открылась выставка о сотрудничестве РФ и США в годы Второй мировой

Экспозиция посвящена трассе "Аляска - Сибирь", по которой советские и американские летчики перегоняли истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты, поставляемые из Соединенных Штатов в СССР по ленд-лизу

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Выставка "Возвращая память о героях войны" о сотрудничестве России и США в годы Второй мировой открылась в Российском культурном центре в Вашингтоне.

Экспозиция посвящена международной воздушной трассе "Аляска - Сибирь" ("Алсиб"), по которой советские и американские летчики перегоняли истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу.

Кроме того, она повествует о подводной лодке USS Wahoo SS-238. Потопив 20 судов, она стала одной из самых результативных субмарин американских ВМС в годы Второй мировой войны, но была уничтожена японской авиацией в конце 1943 года. Место ее затопления в проливе Лаперуза было случайно обнаружено в 2006 году морским поисково-исследовательским центром Тихоокеанского флота "Искра".

Гости выставки смогут ознакомиться с 3D-моделью лодки, которую создали специалисты фонда "Люди моря" на основе проведенной на дне фотограмметрии корпуса подлодки в 2023 году. Кроме того, на экспозиции представлены капсулы с водой и грунтом, которые были собраны возле субмарины.

Также посетители смогут увидеть различные видеоматериалы, обломки разбившихся при перелетах по "Алсибу" самолетов, предметы времен Второй мировой войны и другие экспонаты.

Выставка организована Русским географическим обществом, фондом "Люди моря" и Центром современной истории. Экспозиция будет работать в течение трех дней.