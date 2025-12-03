В Воронеже увековечат память погибшего в зоне СВО офицера Минобороны Половодова

В частности, установят мемориальную доску в городской школе №57, где он учился

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Память пресс-офицера Минобороны РФ Евгения Половодова, весной 2024 года погибшего в зоне СВО, увековечат в Воронеже. Инициативу обсудили на XIII Воронежском открытом медиафоруме, сообщил глава города Сергей Петрин.

"Знаю, что отдельное внимание на форуме уделили работе военных корреспондентов. Мы с коллегами решили, что именно на этой площадке можно и нужно обсудить нашу инициативу - увековечение памяти выпускника факультета журналистики ВГУ Евгения Половодова, погибшего при исполнении служебного долга. Он сопровождал съемочную группу в танковый батальон", - написал мэр в Telegram-канале.

Петрин отметил, что в здании вуза память его выпускника уже увековечена, теперь по просьбе мамы Евгения Половодова мемориальную доску установят в городской школе №57, где он учился. Кроме того, в этом учебном заведении появятся профильные гуманитарные классы. С 7 по 9 классы в учебных планах будет реализовываться программа предпрофильной подготовки "Журналистика", ученикам 10 и 11 классов связанные с этой специальностью спецкурсы предложат включить в часть программы, формируемую участниками учебного процесса.

"Один из классов будет носить имя Евгения Половодова", - добавил Петрин. Он также сообщил, что его коллегам по мэрии уже поступает обратная связь от вузов, желающих поддержать проект.

Половодов родился 5 ноября 1990 года в Братске Иркутской области. В 2013 году окончил Воронежский государственный университет по специальности "Специалист по связям с общественностью". С 2015 года связал свою жизнь с военной службой, был офицером подразделения информационного обеспечения в ставшем родным для него Воронеже. В 2021 году он выполнял специальные задачи в Сирии.

С первых дней специальной военной операции Половодов организовывал работу журналистов в составе пресс-центра Западной группировки российских войск. 10 апреля, сопровождая съемочную группу луганского филиала ВГТРК, работавшую на кременском направлении в ЛНР, погиб в результате удара ствольной артиллерии ВСУ. Награжден медалью Суворова и орденом Мужества посмертно.