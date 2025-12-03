Посольство РФ на Кубе опубликовало рекомендации в свете эпидобстановки

Диппредставительство порекомендовало носить носить закрытую одежду в период наибольшей активности комаров

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Посольство России на Кубе распространило рекомендации российским туристам в связи со сложившейся на острове эпидемиологической обстановкой из-за арбовирусов, передаваемых через укусы комаров.

"В связи со сложившейся на Кубе эпидемиологической обстановкой и сообщениями местного министерства здравоохранения о росте заболеваемости на острове тропическими лихорадками денге и чикунгунья вновь настоятельно рекомендуем посещающим остров российским туристам соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. Среди рекомендаций посольства перечислены советы носить закрытую одежду в период наибольшей активности комаров - переносчиков данных заболеваний: ранним утром и вечером; использовать репелленты и другие антимоскитные средства; избегать нахождения вблизи водоемов со стоячей пресной водой.

Ранее местные СМИ и Минздрав неоднократно сообщали о сложной эпидемиологической ситуации из-за роста заболеваемости лихорадками, передаваемыми через укусы комаров. Из-за влажного тропического климата в определенные периоды года такая обстановка типична для страны. Местные власти заверяют, что национальная система здравоохранения располагает всеми возможностями, чтобы противостоять проблеме.