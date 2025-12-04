РБК: Минздрав предложил ввести отсрочку четырех прививок

Как отмечает издание, изменения касаются плана реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти могут перенести сроки включения в Национальный календарь профилактических прививок вакцин против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции. Это следует из проекта распоряжения правительства, разработанного Минздравом, содержание которого приводит РБК.

Как отмечает издание, изменения касаются плана реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Внедрение вакцины против ротавируса предлагается сдвинуть с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы - с 2027 на 2031 год, против ВПЧ - с 2026 на 2027 год, против менингококка - с 2025 на 2027 год. В проекте также закреплено, что включение вакцин в календарь будет возможно только при полном их производстве в России.

В Минздраве РБК сообщили, что план по развитию иммунопрофилактики корректируется с учетом сроков запуска полного производства отечественных препаратов.

Собеседники газеты, знакомые с подготовкой документа, подтвердили факт обсуждения переноса. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов считает инициативу негативной, указывая на задержку расширения защиты детей и взрослых от опасных инфекций, однако отмечает, что по ряду вакцин - в частности, против менингококка и ВПЧ - полный цикл производства уже обеспечен.

В России существует национальный календарь прививок. В него входит вакцинация от 12 распространенных заболеваний, в том числе от гепатита, пневмококковой инфекции, столбняка и туберкулеза. Большинство рекомендаций составлено для детей и взрослых, имеющих эпидемические показания, то есть находящихся в зоне риска или уже заболевших.