В ЛДПР просят проверить водоснабжение в селе Октябрьское Амурской области

Жители уже более двух недель остаются без воды

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева направила письмо губернатору Амурской области Василию Орлову с просьбой организовать экстренную проверку из-за длительного отсутствия воды в селе Октябрьское Зейского района. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Василий Александрович, поручить организовать экстренную проверку в целях обеспечения жителей села Октябрьского водой, а также взять обозначенный вопрос под личный контроль", - написала Кулиева.

Депутат отмечает, что жители села Октябрьское уже более двух недель остаются без нормального водоснабжения. "По информации местных жителей уже более пяти лет жители села Октябрьское сталкиваются с постоянными перебоями подачи воды. Единственный способ обеспечить домовладения и социальные учреждения водой - доставка ее водовозкой", - отметила депутат.

По словам Кулиевой, две недели назад единственный исправный автомобиль вышел из строя, что привело к полной остановке подвоза воды. "Местные жители указывают на негативные последствия от такой ненадлежащей организации подвоза воды: невозможность приготовления пищи, гигиенического ухода, уборки помещений; временно закрыта школа, прекращены занятия в детском саду; временно закрыта местная баня", - подчеркнула она.

"Местные власти сообщили о наличии трех машин для доставки воды, однако две оказались неисправны. Третья недавно начала работу, однако местные жители данную информацию местных властей опровергают. Кроме того, несмотря на обещания местных властей наладить доставку, ситуация не нормализовалась и люди продолжают сталкиваться с нехваткой воды ежедневно", - заключила парламентарий.