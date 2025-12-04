Вильфанд: в период глобального потепления климата погода "нервничает"

Это проявляется в увеличении изменчивости погоды по среднемесячным показателям, когда теплых периодов больше, чем холодных, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Среднемесячная изменчивость погоды сильно возрастает в связи с потеплением климата, теплые периоды встречаются чаще. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В период потепления климата погода нервничает. И эта нервозность заключается в том, что увеличивается изменчивость погоды по среднемесячным показателям. То есть теплые периоды встречаются чаще, чем холодные", - сказал он.

По словам Вильфанда, если в середине прошлого века устойчивый переход температуры через ноль градусов в Москве являлся одним из атрибутов зимы и обычно выпадал на первую пятидневку ноября, то за последние годы даты сместились. Кроме того, сдвинулось и формирование снежного покрова - на шестую пятидневку декабря.

"Конечно, и на земном шаре, и в Москве было и теплее, и холоднее нынешних показателей, но никогда скорость изменения [температуры] не была такой большой. На 3 градуса изменилась среднемесячная температура, это было трудно представить еще 20 лет тому назад", - подытожил синоптик.