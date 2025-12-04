Россиян предостерегли от попытки соответствовать новогоднему образу из соцсетей

Если не сравнивать свою жизнь с красивыми картинками и делать праздник для себя, можно избежать внутреннего напряжения, рассказала декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Самое частое разочарование людей в новогодний период - попытка соответствовать идеальному образу из соцсетей. Очень важно оценить реальный бюджет и не гнаться за недостижимым. Таким мнением с ТАСС поделилась декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова.

"Важно не увлечься идеалом. Не стоит сравнивать свою жизнь с красивыми картинками. Уменьшите планку, делайте праздник для себя - так вы избежите внутреннего напряжения", - подчеркнула эксперт в беседе с ТАСС. Она также рекомендует заранее планировать дела и покупки, чтобы последняя неделя перед Новым годом не превратилась в марафон нервов и расходов.

Советы психолога

Психолог рекомендует воспринимать январские праздники как возможность восстановить силы и наполниться впечатлениями. "Первая неделя января - время, когда важно соблюсти баланс: немного поспать, но не проводить все дни дома", - отметила Андронникова.

Из главных аспектов, которые важно избегать, Андронникова выделила три: пассивный отдых "телевизор-диван-оливье" на все выходные, общение "из чувства долга" с неприятными людьми, постоянное сравнение себя с другими в соцсетях. Эксперт предлагает в праздники включить в план каникул: прогулки на свежем воздухе, катание на коньках и лыжах, посещение музеев, кино или елочных городков, небольшие поездки, встречи с близкими (но без марафона застолий).

Особенно важен новогодний период для детей, считает психолог: после двух учебных четвертей им нужно не учиться, а отдыхать. "Насыщенные каникулы дают ребенку силы и желание вернуться в класс. Если же он проведет все дни дома перед телевизором и телефоном - ожидаемого восстановления не будет", - уверена собеседница ТАСС.

За день до окончания праздников полезно устроить мягкую "перезагрузку": минимум соцсетей, спокойная прогулка, ранний сон, подготовка вещей и планов на рабочую неделю. "Это снижает тревожность и позволяет спокойно войти в рабочий режим", - добавила эксперт.