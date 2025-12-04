"Авито работа": зарплата сварщика достигает 270 тыс. рублей

Особенно активно осенью вырос спрос на этих специалистов в Камчатском крае, Ленинградской и Амурской областях, сказано в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Средняя зарплатная вилка для сварщиков по России составляет от 165 тыс. до 270 тыс. рублей. В 2025 году сварщики вошли в рейтинг 10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий, следует из исследования "Авито работы", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"Сварщики вошли в десятку самых высокооплачиваемых рабочих профессий, опередив токарей и сверловщиков. Средняя зарплатная вилка составляет 165 000-270 000 руб./мес. Особенно активно осенью 2025 года вырос спрос на сварщиков в Камчатском крае (+119% за год), Ленинградской (+83%) и Амурской областях (+71%). Следует отметить, что итоговый заработок специалистов зависит от опыта, ранга, компании и региона работы", - сказано в результатах исследования.

Аналитики также отметили, что по итогам осени число вакансий для сварщиков выросло на 44%, а активность соискателей увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний уровень предлагаемых зарплат достиг 190 522 рублей в месяц, что на 63% превышает показатели осени 2024 года.

Число резюме на вакансию сварщика в III квартале увеличилось на 87% год к году. Самая многочисленная группа кандидатов - специалисты 35-44 лет (36%), однако профессией также интересуется более широкая аудитория: особенно быстро растет интерес среди молодежи 18-24 лет - в III квартале число резюме молодых соискателей на эту позицию выросло более чем в два раза (+104%) за год, говорится в исследовании.

Современные специалисты ценят не только высокий доход, но и комфортные условия работы, стабильность, прозрачные карьерные перспективы и возможности для обучения. В условиях дефицита кадров работодатели активно расширяют пакет бонусов: в III квартале бесплатное питание в вакансиях сварщиков упоминалось на 41% чаще, обучение - на 38%, подарки детям - на 35%, а корпоративные скидки - на 30% по сравнению с 2024 годом, уточнили в организации.

Также сообщается, что работодатели активно развивают кадровый потенциал сварщиков: число вакансий с возможностью повышения квалификации за счет компании выросло на 28% за год. Больше всего подобных предложений осенью появилось в Краснодарском крае (+160% за год), Алтайском крае (+144%) и Тюменской области (+112%).