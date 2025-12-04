ОП: две трети украденных мошенниками средств легализуют через криптовалюу

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что в ближайшее время у правоохранителей появится инструмент конфискации цифровых валют

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Две трети средств, похищенных у россиян кибермошенниками, легализуется с помощью вывода в криптовалюту. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Несмотря на ажиотаж в СМИ по активизации мошеннических схем по продажам квартир, аренды площадей, продажи автомобилей - среди преступлений, основными остаются хищения средств путем телефонного мошенничества. При этом две трети средств, полученных путем обмана граждан, легализуются с помощью вывода в криптовалюты", - сказал Машаров.

Он отметил, что обращения в ОП показывают, что меры по "охлаждению" периода выдачи кредита, займа, установлению уголовной ответственности за дропперство заставляют мошенников использовать более коварные методы и вовлекать в них все большее количество граждан. "Координаторы преступных сообществ стали размещать объявления о найме граждан на услуги по перевозке ценных вещей, фактически курьеров, которым граждане передают свои денежные средства, включая заемные", - сказал Машаров.

Затем координаторы посредством криптообменников меняют деньги и переводят на принадлежащие им и другим лицам этой преступной группы кошельки. "Учитывая, что у нас отсутствует законодательство о регулировании криптовалют, оборот криптообменников может оцениваться только самими их реальными бенефициарами. О криптообменниках, действующих в Москва-Сити, не знает только ленивый", - отметил Машаров.

По его словам, в ближайшее время у правоохранителей появится инструмент конфискации цифровых валют. "Рассчитывая, что несмотря на отсутствие урегулированного понятия криптовалюты, правоохранители при проведении оперативных мероприятий будут изымать именно криптокошельки. Но без должного регулирования криптовалют, правоохранительным органам будет сложно устанавливать организатора преступного сообщества", - сказал Машаров.

По его мнению, к раскрытию преступлений, где фигурирует криптовалюта, должны подключаться органы ФСБ, так как криптовалюты до легализации этого инструмента чрезвычайно криминализированы, включая переводы на поддержку ВСУ и совершение терактов.