В СФ надеются на принятие к весне закона о штрафах для электросамокатчиков

Сенатор Артем Шейкин сообщил, что сейчас идут обсуждения законопроекта

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Закон, предусматривающий введение ответственности за правонарушения при использовании электросамокатов, может быть принят к началу нового сезона. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"К сожалению, пока [в части законодательного регулирования] нам не хватает двух моментов. Это ответственность и идентификация. Ответственность - это тот законопроект, который был внесен мною с коллегами и прошел первое чтение, где мы усиливали ответственность за такие правонарушения, как езда в нетрезвом виде, езда более чем одного человека, превышение скорости и многое-многое другое. Пока он после первого чтения никуда не двинулся", - сказал сенатор.

"Там идут обсуждения всех заинтересованных сторон. Я надеюсь, что Государственная дума к следующему сезону примет данный закон", - добавил он.

В апреле 2024 года группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который вводит штрафы за нарушения при управлении электросамокатами, а также другими СИМ и велосипедами. Документ был принят в первом чтении 10 июля.

Поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается в том числе установить штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Вводятся штрафы за превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда. В зависимости от того, на сколько километров в час была превышена скорость, штраф составит от 500 до 5 тыс. рублей. За езду вдвоем на одном электросамокате предлагается установить штраф в размере до 3 тыс. рублей, а за перевозку детей - 5 тыс. рублей.