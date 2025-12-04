В Госдуме призвали не оставлять без присмотра включенные гирлянды

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что внезапный перепад напряжения может вызвать короткое замыкание

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Гирлянды могут стать причиной пожара, если их оставлять включенными без присмотра или не обращать внимание на качество. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Традиционное украшение, которое уже сегодня, в первые дни зимы, появляется в наших домах, может не только украсить, но и испортить праздник, вызвав возгорание и, как следствие, пожар. Оставлять электрическую гирлянду включенной на ночь и когда уходите из дома - нельзя", - сказал депутат, отметив, что внезапный перепад напряжения может вызвать короткое замыкание.

По словам депутата, если с самой гирляндой и напряжением все стабильно, то риск возгорания сохраняется из-за долгого соприкосновения горячей лампочки с елкой, шторами или другими материалами.

Отдельно Колунов напомнил о рисках, которые несут некачественные гирлянды. "Готовясь к праздникам, старайтесь покупать их в проверенных местах, качество играет немалую роль", - сказал парламентарий.