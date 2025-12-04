В Вашингтоне прошел показ фильма "Вторая мировая война: Битва за Москву"

Как отметил посол России в США Александр Дарчиев, подвиг защитников столицы развенчал миф о непобедимости гитлеровцев

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Показ исторического документального фильма "Вторая мировая война: Битва за Москву" прошел в посольстве России в США.

Как отметил посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, подвиг защитников столицы развенчал миф о непобедимости гитлеровцев. "Важно, чтобы подрастающее поколение, мы все, помнили об огромной цене, заплаченной за победу, начало которой положила битва под Москвой. Чтобы не забыли тех, кто пришел к нам с мечом, и мы не поддались, как в перестроечные годы, всепрощенчеству в отношении тех, кто верой и правдой служил нацистам, воспитав последователей и учеников, которые сейчас расчехлили фашистские знамена в Европе, на некогда братской Украине в угаре русофобии", - сказал дипломат.

"Истина, что никто не забыт и ничто не забыто, должна быть бескомпромиссно реализована", - резюмировал посол.

Документальный фильм "Вторая мировая война: Битва за Москву" посвящен первым месяцам Великой Отечественной войны и героизму защитников столицы. В ленте приводятся интервью с историками, документы той эпохи и редкая архивная кинохроника.