Рособрнадзор огласит результаты итогового сочинения примерно через две недели

Для выпускников 11-х классов успешное написание сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор огласит сводные по стране результаты итогового сочинения примерно через две недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Результаты сочинения сводные по стране будут через две недели примерно", - говорится в сообщении.

3 декабря 2025 года стартовал основной срок сдачи итогового сочинения. Для выпускников 11-х классов успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.