Эксперт Ахмедов: глюкозно-фруктозная смесь из КНР сместила мед в магазинах РФ

Качественный отечественный мед зачастую уходит на экспорт, а на внутреннем рынке доминирует фальсификат, отметил председатель Гильдии медовых сомелье России

БАРНАУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Фальсифицированный мед, производимый из дешевой глюкозно-фруктозной смеси (ГФС), вытесняет с полок российских магазинов натуральный продукт отечественных пчеловодов. Об этом ТАСС сообщил председатель Гильдии медовых сомелье России Надир Ахмедов.

"Пчеловод не может оформлять так красиво, как могут это делать, например, эти предприятия, которые завозят ГФС из Китая, добавляют туда красители и ароматизаторы и делают искусственный мед. Красиво упаковывают, ты заходишь в супермаркет, рядом стоит невзрачная баночка осевшего меда, а здесь по соседству красивая баночка упакованная, [продукт] в жидком виде, это ГФС, не натуральный мед", - сказал Ахмедов.

По его словам, качественный российский мед зачастую уходит на экспорт, а на внутреннем рынке доминирует фальсификат. Себестоимость банки натурального продукта может достигать 1 тыс. рублей, в то время как подделка обходится производителям примерно в 100 рублей, что формирует для покупателя иллюзию выгоды.

Для исправления ситуации, как отметил Ахмедов, требуется государственная поддержка отрасли. "Государству надо субсидировать, государству надо выдавать гранты для предприятий, которые занимаются переработкой, с условиями, что этот мед они будут продавать в России", - подчеркнул он. По мнению эксперта, это поможет пчеловодам, которые не являются маркетологами, наладить грамотную упаковку и сбыт своей продукции внутри страны.

Как сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев, важную роль в регулировании оборота некачественного меда играют и розничные сети, требуя от производителей минимальных цен, что зачастую приводит к разбавлению продукта и потере качества.

"На экспорт удается отправить мед, в котором вообще практически нет антибиотиков. То есть они другое не берут. <…> Поэтому я не стал бы предъявлять пчеловодам обвинение в фальсификации меда", - сказал Лебедев.