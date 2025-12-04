В ОП высказались за замену бумажных паспортов электронными

Объем информации и перечень данных для электронного паспорта должен быть определен законодательно, считает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бумажные паспорта в РФ надо менять на электронные, где будет содержаться вся информация о человеке - начиная с полного имени и состояния здоровья , заканчивая данными о составе семьи и положенных льготах. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб.

"Я считаю, что бумажный паспорт - это уже анахронизм. У каждого из нас должна быть электронная карточка, где будут вписаны все данные, не только имя и фамилия, ИНН или группа крови и военный билет, но все отметки о состоянии здоровья, информация обо всех льготах и членах семьи", - сказал Гриб.

Он отметил, что объем информации и перечень данных для электронного паспорта должен быть определен законодательно. "Это не бумажный паспорт со множеством листочков, а электронная карточка с QR - кодом, который может быть в телефоне или другом электронном устройстве. Считаю, что нынешние паспорта уйдут в прошлое и их заменят такие карточки", - сказал Гриб.

Он отметил, что в век "повальной цифровизации", бумажные паспорта уйдут как анахронизм, а вся история человека станет электронной и не надо будет дублировать информацию на бумажных носителях. "Вот, например, у меня есть удостоверение многодетной семьи, военный билет - все это не надо будет носить с собой, а с помощью QR-кода моментально узнать все необходимые данные", - заключил Гриб.