Эксперт Макаренцева оценила перспективы введения налога на контрацептивы

Эта мера не будет способствовать улучшению демографической ситуации в РФ, считает заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Президентской академии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Введение в России налога на противозачаточные препараты и презервативы не будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране. Такое мнение ТАСС высказала заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Президентской академии Алла Макаренцева.

Ранее СМИ сообщали, что Китай с 1 января 2026 года введет налог на противозачаточные препараты и презервативы. Некоторые эксперты утверждают, что такие меры должны помочь стране выйти из демографического кризиса.

"Для России этот кейс нерелевантен, и даже гипотетически ограничение доступа к контрацепции не приведет к желаемому эффекту рождаемости", - поделилась Макаренцева.

Эксперт добавила, что ранее эти товары не облагались в Китае налогом вовсе и введение налога прежде всего сравняет эту категорию с другими.

"Если говорить о влиянии на рождаемость, то конкретно в случае Китая она может дать очень ограниченный эффект в группах наибольшей социально-экономической уязвимости", - уточнила Макаренцева.