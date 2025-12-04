В Москве ожидаются облачная погода и до 3 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков и температура до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 1-3 градуса тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.