Депутат Лебедев: цена регистрации биоудобрений обостряет проблему гибели пчел

Решение лежит в выполнении поручения президента РФ Владимира Путина о развитии биотехнологий, считает зампредседателя комитета Госдумы по экологии

БАРНАУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Высокая стоимость и длительные сроки регистрации безопасных биопрепаратов для сельского хозяйства в России подталкивают аграриев к использованию дешевых токсичных пестицидов, что усугубляет проблему массовой гибели пчел. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев.

"Главное решение лежит в выполнении поручения президента о развитии биотехнологий. <…> Для того, чтобы биопрепарат, аналог пестицида, допустим, зарегистрировать в Евросоюзе, нужно €100, в Иране - $1 тыс., а в России для того, чтобы зарегистрировать биопрепарат, безопасный для здоровья человека и для пчел, это стоит 20 млн рублей и три года хождения по чиновничьим кабинетам и порогам", - сообщил Лебедев.

Он пояснил, что в России же из-за экономической выгоды аграриев часто используются дешевые токсичные средства, что приводит к отравлению почвы, водоносных горизонтов и, как следствие, к росту онкологических заболеваний, особенно среди детей в сельской местности.

"Пчела - это индикатор. Если мы видим, что гибнут пчелы, это значит, что там отравляются люди. <…> [Для решения требуется] первое - снять бюрократические барьеры, которые были в 90-е годы установлены. <…> Второе - необходимо поддержать развитие науки. У нас очень много научных школ, которые [этими разработками] занимаются. <…> Необходим ряд законодательных решений, которые упрощают развитие вот этого важного направления", - сказал Лебедев.