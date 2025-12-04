В Якутии открылся форум добровольцев, помогающих участникам СВО и их семьям

Он завершится 20 декабря

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Республиканский форум добровольцев "Вместе к Победе!", оказывающих помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, открылся в Нерюнгринском районе Якутии. В течение декабря форум пройдет в различных районах республики, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям республики.

"Торжественное открытие форума состоялось в городе Нерюнгри. В течение декабря форум пройдет в населенных пунктах Нюрба, Майя и завершится в Якутске 20 декабря", - сообщили в министерстве.

Форум призван помочь в разработке конкретных механизмов и решений для повышения эффективности помощи, укрепить взаимодействие между волонтерскими организациями, властью и институтами гражданского общества. Результатом работы форума должно стать создание единой платформы для координации волонтерской деятельности в поддержку участников СВО и их семей.

"Вы - та связующая нить между тылом и нашими бойцами, которые сейчас находятся на передовой. Ваш труд неоценим. Именно вы дарите надежду и храбрость тем, кто сражается за нашу страну, поддерживаете их в самые трудные моменты. Ваша помощь, ваша доброта и ваша преданность делу - это те крылья, которые поднимают дух наших защитников в окопах и блиндажах", - сказал в своем приветствии к участникам форума министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев.

В Нерюнгри, в столице Южной Якутии, привлечены представители Алданского и Нерюнгринского районов. Там открыта общественная приемная по юридическим вопросам для участников СВО, запланированы открытый диалог волонтеров и панельная дискуссия "Защита тыла: юридические и психологические вызовы". В завершение форума пройдет пленарное заседание на тему "Единый фронт помощи: итоги и перспективы".