На Камчатке объявили штормовое предупреждение

В регионе прогнозируют сильный ветер и волны до 9 м

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Волны высотой до 9 м и сильный ветер прогнозируются в Тихом океане и Беринговом море у побережья Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 4 декабря в Тихом океане и Беринговом море в районах 11250, 11260 (Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский и Усть-Камчатский муниципальные округа) и 11310 (Алеутский муниципальный округ) ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 м. В середине ночи 5 декабря опасное волнение распространится в район 11270 (Олюторский и Карагинский муниципальные районы) и подрайон 11293 (акватория Берингова моря)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что явление сохранится до вечера 5 декабря. Также в первой половине ночи 5 декабря в акваториях Берингова и Охотского морей, а также северо-западной части Тихого океана, прогнозируется ветер до 25-30 м/с, порывы могут достигнуть 45-50 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

В период опасных явлений руководителям судоходных компаний, суда которых находятся в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.