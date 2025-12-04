В ЛНР посевная площадь увеличилась на 17,35% после разминирования

Показатель составил 706,1 тыс. га

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Посевная площадь в Луганской Народной Республике в 2025 году увеличилась на 17,35% до 706,1 тыс. га за счет разминирования и господдержки. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Общая посевная площадь в 2025 году составляет 706,1 тыс. га, что на 17,35% больше уровня 2024 года. Увеличение происходит за счет разминирования и господдержки", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Евгением Сорокиным.

По его словам, в 2025 году субсидию из государственного бюджета по направлению растениеводства получили 188 сельхозпредприятий ЛНР на проведение агротехнологических работ, два сельхозпредприятия на выращивание овощей открытого грунта.

В мае министерство сообщало, что в ЛНР впервые установлены ставки аграриям региона на проведение агротехнологических работ по зерновым, масличным и кормовым культурам. Так, на гектар посевной площади под урожай установлены ставки: на зерновые культуры - 3 тыс. рублей на 1 га, на зернобобовые, масличные (за исключением рапса и сои), кормовые культуры - 1 тыс. рублей на 1 га. Фермерам возмещаются расходы не только на выращивание зерновых и зернобобовых, но и масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур.

В регионе уборка практически завершена, намолочено более 880 тыс. тонн зерновых при средней урожайности 25,2 ц/ га. В 2024 году валовый сбор зерновых и зернобобовых в регионе составил более 550 тыс. тонн, урожайность составила 18,8 ц/га. По данным управления Россельхознадзора по ЛНР, всего земельный фонд республики составляет 2,7 млн га. Сельскохозяйственные угодья в структуре земельной площади региона занимают 73,3%.