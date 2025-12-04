Минпросвещения сохранит текущий порядок приема в детсады до 2032 года

В ведомстве напомнили, что родители формируют заявление о постановке ребенка на учет для предоставления ему места в дошкольной образовательной организации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения продлило действие регламента по приему детей в детские сады до 2032 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Минпросвещения России разработан проект приказа "О внесении изменения в пункт 3 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования". Документ предусматривает изменения в части продления срока действия регламента приема в детсады с 28 июня 2026 года до 1 марта 2032 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что родителями формируется заявление о постановке ребенка на учет для предоставления ему места в дошкольной образовательной организации (ДОО). Прием осуществляется в соответствии с порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

Отмечается, что, прежде чем подавать заявление, родителям или законным представителям ребенка следует внимательно ознакомиться с указанным порядком и правилами подачи заявления в зависимости от выбранной формы.

Важно указать желаемые дошкольные образовательные организации в порядке приоритетности. Максимально допустимое количество ДОО для выбора определяется органом местного самоуправления.

В Минпросвещения напомнили, что образовательная организация при этом наделяется полномочием вернуть заявление без рассмотрения в случае непредоставления законными представителями ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, полного комплекта документов, предусмотренных порядком.