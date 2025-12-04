Мединский рассказал о своем опыте знакомства с капибарами

Помощник президента России поделился тем, что до недавнего времени не знал, что это реальное животное

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал ТАСС о своем опыте знакомства с капибарами, отметив, что до недавнего времени не знал, что это реальное животное.

"Я раньше думал, что капибара - это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара - это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии", - поделился он.

Он рассказал, что теперь планирует вживую познакомиться с капибарами. "Поэтому теперь мы с ней пойдем на экскурсию к капибарам", - сообщил Мединский.

"Век живи - век учись", - заключил он.