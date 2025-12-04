Синоптики объяснили причины мощных перепадов температур в Югре

Это связано с движением воздушных масс

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Резкие колебания температуры от минус 1 градуса до минус 37 и обратно до минус 8 градусов в Ханты-Мансийском автономном округе вызваны перемещением воздушных масс. Об этом сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

"У нас воздушные массы перемещаются и циклон смещается антициклоном", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, ранее воздушные массы были более устойчивы. "Поэтому жители ощущали больше мороза, а сейчас они - воздушные массы - активно перемещаются", - пояснила собеседница.

По данным синоптиков, днем 4 декабря в Югре ожидается от минус 6 до минус 1 градуса Цельсия. Но к выходным - 6-7 декабря - похолодает до минус 30-37 градусов Цельсия, а затем на следующей неделе потеплеет до минус 14-8 градусов Цельсия.