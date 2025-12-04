В округе на Колыме объявили о лавинной опасности

Спасатели сообщили о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных снежными завалами, повреждением строений, ЛЭП и линий связи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Предупреждение о лавинной опасности объявлено на территории Омсукчанского округа Магаданской области. Об этом сообщили в пожарно-спасательном центре региона.

"По информации ФГБУ "Колымское УГМС", 5 декабря с 10:00 (с 02:00 мск) до 20:00 (12:00 мск) 6 декабря в Омсукчанском муниципальном округе лавиноопасно", - говорится в сообщении.

В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных снежными завалами, повреждением строений, ЛЭП и линий связи, отметили в центре.

В ГУ МЧС по Магаданской области сообщили, что туристам и автомобилистам рекомендовано воздержаться от выхода и выезда в указанный район, а любителям зимних видов спорта - не выходить на неподготовленные лыжные трассы. По данным УГМС "Колымское", на побережье Омсукчанского округа, Северо-Эвенского округа и в Ольском округе ожидаются северо-восточный ветер скоростью 18-23 м/c, местами 28-33 м/с, а также метель.