Один пенсионный коэффициент в 2026 году будет стоить 156 рублей

Фиксированная выплата к страховой пенсии установлена в размере 9 584,69 рубля, говорится в бюджете Соцфонда на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составит 156 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Об этом говорится в бюджете Социального фонда на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Президент РФ Владимир Путин в конце ноября подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026-2028 годы.

Согласно документу, с 1 января 2026 года стоимость пенсионного коэффициента составит 156,76 рублей. Фиксированная выплата к страховой пенсии установлена в размере 9 584,69 рубля. Оба показателя проиндексированы на 7,6%.

Страховые пенсии индексируются с 1 января на 7,6%, социальные - с 1 апреля на 6,8%.