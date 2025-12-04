"МТС Геоэффект": 33% гостей ТЦ Москвы в "черную пятницу" приехали из других регионов

Чаще всего московские торговые центры посещали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Республики Татарстан

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 33% посетителей московских торговых центров в "черную пятницу" приехали из других регионов России. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы "МТС Геоэффект", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Доля посетителей из других регионов в дни распродаж составила треть от всех уникальных гостей, что на 10% больше, чем в выходные без акций. Чаще всего московские ТЦ в "Черную пятницу" посещали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Республики Татарстан" , - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, основную аудиторию столичных торговых центров в "черную пятницу" составили посетители в возрасте 25-44 лет - на эту категорию пришлось более половины (52%) всех визитов. Второй по величине группой стали гости 45-54 лет (20%), а доля подростковой аудитории (до 17 лет) достигла 16%.

В дни акции наиболее значительный прирост наблюдался в средней продолжительности визита. Так, покупатели проводили в московских торговых центрах около двух часов, что в два раза дольше, чем в обычный выходной день. Пиковая часовая плотность пришлась на промежуток с пяти до семи часов вечера - в это время в крупных торговых центрах столицы находились 22% всех посетителей за весь период акции. Кроме того, численность клиентов в это время была на 10% больше, чем в самые загруженные часы в любой другой выходной день, поделились эксперты.

В топ наиболее популярных категории офлайн-покупок вошли одежда и обувь (29%), товары повседневного потребления в супермаркетах (27%) и фастфуд (18%), сказано в тексте.