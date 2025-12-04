В Приморье 13 частных клиник отказались от проведения абортов

В Минздраве региона отметили, что вопрос о полном запрете абортов не рассматривается, однако необходим государственный контроль за процедурой прерывания беременности

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. В Приморском крае 13 коммерческих медицинских учреждений приняли решение о прекращении проведения процедур искусственного прерывания беременности. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Приморья.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече во Владивостокской Епархии с руководителями частных медицинских компаний региона заявил, что частные клиники региона должны отказаться от проведения процедуры абортов, включая медикаментозные. По его словам, эта мера внесет свой вклад в повышение рождаемости и народосбережение.

"13 негосударственных медицинских организаций после встречи с губернатором Приморского края О. Н. Кожемяко и митрополитом Владивостокским и Приморским Павлом по вопросам сохранения беременности и снижения абортов в Приморском крае приняли решение прекратить проведение искусственного прерывания беременности в условиях своей медицинской организации", - рассказали в учреждении.

В Минздраве отметили, что вопрос о полном запрете абортов не рассматривается, однако необходим государственный контроль за процедурой прерывания беременности. "Для принятия решения женщиной в состоянии репродуктивного выбора, ей необходима помощь специалистов - психологов, социальных работников, врачей акушеров-гинекологов. Право женщины на добровольное принятие решения о сохранении беременности не должно подменяться формальным подходом при оказании медицинской помощи и использованием кризисного периода женщины, находящейся в состоянии репродуктивного выбора, для решения коммерческих задач", - подчеркивают специалисты.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили ТАСС, что количество случаев прерывания беременности по желанию женщины в 2025 году в регионе снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.