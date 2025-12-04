В парках "Фили" и "Никулино" научат делать открытки участникам СВО

Помимо этого, там откроют пункты сбора гуманитарной помощи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мастер-классы "Письмо солдату" заработают в детском парке "Фили" и парке "Никулино" с 6 декабря в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Также жители столицы поучаствуют в мастер-классах "Спасибо за жизнь", "Мы гордимся!", "Цветы - героям!", "Новый год для СВОих" и "Добрые открытки для СВОих".

Помимо этого, в обоих парках откроют пункты сбора гуманитарной помощи. "Можно приносить носки, термобелье, варежки, предметы личной гигиены, салфетки, грелки, крупы, консервы, продукты в индивидуальной упаковке с длительным сроком хранения", - уточнила генеральный директор ОКЦ ЗАО Анастасия Гладышева.