Работодателям на Камчатке рекомендовали сократить рабочий день из-за циклона

Также жителям посоветовали воздержаться от поездок

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рекомендовал работодателям сократить рабочий день для сотрудников из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Все муниципальные образования Камчатки приведены в режим повышенной готовности. Усиленные аварийные бригады будут дежурить круглосуточно. В связи с тем, что ожидается ухудшение погодных условий, рекомендуем руководителям предприятий всех форм собственности сократить рабочий день, чтобы жители могли пораньше добраться до дома", - сказал Солодов, его слова передает пресс-служба.

В своем Telegram-канале губернатор проинформировал, что сейчас регион находится в эпицентре циклона. В следующие сутки также ожидаются обильные осадки и местами штормовой ветер. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок, особенно за пределы населенных пунктов.

Накануне администрация Петропавловска-Камчатского сообщила, что 4 декабря занятия в школах города отменены из-за циклона с дождем.