С Киркорова взыскали задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12

Суд также взыскал в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

Филипп Киркоров © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы взыскал чуть более 4 тыс. рублей с певца Филиппа Киркорова в пользу государственной компании "Российские автомобильные дороги" задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Взыскать с ООО "Филипп Киркоров Продакшн" <…> в пользу государственной компании "Российские автомобильные дороги" задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12 в размере 2 085 рублей, неустойки в размере 2 085 рублей, а всего 4 170 рублей", - говорится в решении Арбитражного суда Москвы.

Кроме того, суд взыскал в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 тыс. рублей.